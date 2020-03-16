Некоторые школы Калининграда перешли на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T17:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника в Калининградской области из-за угрозы коронавируса распоряжением губернатора введено свободное посещение школ и детских садов. В большинстве школ родителей учеников, которые хотят, чтобы их дети учились дистанционно, просят написать соответствующее заявление.

Однако некоторые школы уже полностью перешли на дистанционное обучение. В частности, гимназия №32, расположенная в самом центре Калининграда.

- Нам объявили, что уже с сегодняшнего дня все на "дистанционке". Задания и выполненные работы будут пересылаться по электронной почте, - сказала "КП" мать одной из учениц 3-го класса.

С завтрашнего дня на дистанционное обучение частично переходит лицей № 49, также школы №№ 43 и 44.

Добавим, что решение о свободном посещении школ и детских садов было принято "по многочисленным обращениям родителей и законных представителей детей в социальных сетях и на телефоны «горячих линий», а также по рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации".

ИСТОЧНИК KP.RU