На ремонт набережной Верхнего озера выделили 3,5 млн рублей

16 Март 2020 2020-03-16T14:57:46+03:00

На все работы отводится полтора месяца

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Власти Калининграда выделили 3,5 млн рублей на восстановление разрушенных и пришедших в негодность объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм вокруг Верхнего озера. Соответствующее сообщение о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликовано на портале госзакупок.

На набережной озера планируется отремонтировать тротуары и дорожки из плит, металлические ограждения, а также восстановить газоны.

На все работы отводится полтора месяца. Также подрядчик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU