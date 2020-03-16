На ремонт набережной Верхнего озера выделили 3,5 млн рублей
На все работы отводится полтора месяца
.Фото: Виктор Буздин
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Власти Калининграда выделили 3,5 млн рублей на восстановление разрушенных и пришедших в негодность объектов инфраструктуры и малых архитектурных форм вокруг Верхнего озера. Соответствующее сообщение о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликовано на портале госзакупок.
На набережной озера планируется отремонтировать тротуары и дорожки из плит, металлические ограждения, а также восстановить газоны.
На все работы отводится полтора месяца. Также подрядчик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течение двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU