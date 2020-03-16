Григорий Лепс перевел 1 миллион на спасение Миланы Семеньковой из Калининграда
Российский исполнитель Григорий Лепс присоединился к тем, кто откликнулся на призыв собрать средства на спасение полуторагодовалой девочки из Калининграда. У Миланы, напомним, диагностировано редкое генетическое заболевание - спинально-мышечная атрофия (СМА) второй степени. Спасти ребенка может препарат «Золгенсма» стоимостью более 150 миллионов рублей. Уже несколько месяцев родители девочки собирают средства, и вот теперь солидный взнос - 1 миллион рублей - в копилку сделал Лепс. Это «Комсомолке» подтвердила мама девочки Виктория Кашуба.
На сегодняшний день собрана примерно половина от требуемой суммы. Ранее сбор средств для Миланы поддержали многие звезды шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову, Юлию Барановскую, Инну Жиркову, Анну Семенович и других.
Сейчас Милана вместе с мамой находятся на обследовании в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU