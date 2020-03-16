Власти Янтарного объявили о тотальной дезинфекции соцучреждений и жилых домов из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T15:28:30+03:00

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Мэр Янтарного Алексей Заливатский принял решение со вторника, 17 марта, начать тотальную дезинфекцию всех учреждений и подъездов жилых домов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом глава администрации сообщил на своей странице в фейсбуке.

"В муниципальных учреждениях (школа, детсады, МФЦ и др.) вводится обязательная дезинфицирующая уборка (по специальному графику), - написал Алексей Заливатский. - Кроме того, мы обсудили с управляющими компаниями, в качестве конкретной меры защиты населения, возможность ежедневной уборки подъездов многоквартирных домов в Янтарном, включая обработку лестничных поручней и дверных ручек (и иных поверхностей) с применением дезинфицирующих средств. Приняли решение о проведении такой уборки подъездов в муниципалитете начиная с завтрашнего дня".

Алексей Заливатский отметил, что на поиски необходимого объема дезинфицирующего средства ему пришлось потратить немало времени и усилий.

ИСТОЧНИК KP.RU