В Калининградской области 450 человек находятся на самоизоляции из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T15:53:58+03:00

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В настоящее время в Калининградской области находятся около 450 человек на самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Об этом на прямой линии на портале "Клопс.Ru" сообщила главный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Более 450 человек находится на самоизоляции от коронавируса, - сообщила Елена Бабура. - Хочу сказать, что люди ответственно подходят к своему здоровью и здоровью окружающих. Но, к сожалению, есть и такие, кто не соблюдает режим самоизоляции. Видимо, мы придем к такому, что нам придется контролировать этот режим.

ИСТОЧНИК KP.RU