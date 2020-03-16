Бабура: Вчера 286 калининградцев позвонили и сказали: «Мы приехали, оставьте нас на карантин»

16 Март 2020 2020-03-16T15:54:28+03:00

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Жители Калининградской области должны направить все усилия на профилактику распространения коронавируса. Об этом заявила руководитель регионального управления Россельхознадзора Елена Бабура в ходе «прямой линии».

В первую очередь, жители региона не должны ездить за границу, отметила Елена Бабура.

«Ну, не надо туда ездить. Мы об этом говорим уже в течение трех месяцев, даже в страны не «красной зоны». Вот вы выезжаете в страну, которая не «красная». Вас, слава Богу, туда и так не впустят. Или, вы хотите поехать в Тайланд, или Сербию. Но вы же не сразу очутились в Тайланде. Вы сначала были в аэропортах, где все из всех стран, вы перемешались, вирусы, не вирусы…Потом вы приехали в Тайланд, вы поселились в гостиницу, где те же итальянцы, испанцы, они же тоже полетели в Тайланд, и они только сейчас прилетели туда… Они же тоже на своем пути могут контактировать с больными коронавирусом».

По словам главы Роспотребнадзора, только накануне 286 жителей региона позвонили в службу 112 и сообщили, что они вернулись в регион из-за границы.

«Никогда не думала, что такой поток у нас ездит. Во все сидели, например, в Германии, и все рвану домой, на карантин. Вчера мы узнали о 286 жителях, которые вернулись и сказали: «Здравствуйте, мы приехали, оставьте нас на карантин». Я задала вопрос – а зачем вы туда ездили? Ну запрета же не было, отвечают они. Вот поэтому я говорю, что запрет прежде всего должен быть у нас в голове», - добавили руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU