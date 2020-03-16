Елена Бабура: Тестов на коронавирус в Калининграде хватит на всех
На прямой линии, посвященной эпидемии коронавируса, главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заявила, что тестов на коронавирус в регионе хватит на всех.
- Тестов у нас много, будет еще больше, налажено крупное производство, - сказала Елена Бабура.
Она добавила, что тестирование проводится бесплатно.
- Если мы будем вести себя разумно - мыть руки, не ездить за границу, сидеть дома, если вдруг почувствовали себя плохо, эпидемия в Калининградской области не начнется, - отметила Елена Бабура.
Прямая линия по коронавирусу организована изданием "Клопс.Ru".
ИСТОЧНИК KP.RU