Елена Бабура: Тестов на коронавирус в Калининграде хватит на всех

16 Март 2020 2020-03-16T16:03:39+03:00

Она не уточнила, сколько конкретно их имеется в наличии

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На прямой линии, посвященной эпидемии коронавируса, главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заявила, что тестов на коронавирус в регионе хватит на всех.

- Тестов у нас много, будет еще больше, налажено крупное производство, - сказала Елена Бабура.

Она добавила, что тестирование проводится бесплатно.

- Если мы будем вести себя разумно - мыть руки, не ездить за границу, сидеть дома, если вдруг почувствовали себя плохо, эпидемия в Калининградской области не начнется, - отметила Елена Бабура.

Прямая линия по коронавирусу организована изданием "Клопс.Ru".

ИСТОЧНИК KP.RU