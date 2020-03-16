В БФУ теперь борются с коронавирусом прямо на входе

16 Март 2020 2020-03-16T16:12:50+03:00

Главное - не пренебрегать личной гигиеной. Фото: БФУ им. И. Канта

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Балтийский Федеральный университет имени Канта внес свою лепту в профилактику коронавируса. Бороться с опасной инфекцией теперь можно начинать прямо на входе в административный корпус, что на улице Александра Невского: там у дверей установили дезинфицирующие дозаторы. Это нововведение призвано на должном уровне поддерживать гигиену рук преподавателей, студентов и других посетителей здания.

- Аналогичные спиртовые дозаторы (мы успели закупить 20 штук) будут и при входе во все остальные корпуса нашего вуза, - пояснила официальный представитель БФУ Юлия Шкуркина. - В настоящее время производится их монтаж.

Стоит напомнить, что в настоящее время в БФУ действует режим свободного посещения, предполагающий дистанционное обучение без непосредственного посещения аудиторий.

ИСТОЧНИК KP.RU