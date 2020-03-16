Вспышка коронавируса: сколько в Калининграде аппаратов искусственной вентиляции легких?
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На прямой линии на "Клопс.Ru", посвященной вспышке коронавируса, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, сколько в медучреждениях региона имеется аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
- У нас имеется 190 аппаратов ИВЛ, - сказал Александр Кравченко. - Плюс есть резерв, а также есть наркозно-дыхательные аппараты, которые можно использовать в функции аппаратов ИВЛ. То есть у нас более, чем достаточно. Мы никогда не подходили к тому уровню, чтобы их не хватало.
ИСТОЧНИК KP.RU