Вспышка коронавируса: сколько в Калининграде аппаратов искусственной вентиляции легких?

16 Март 2020 2020-03-16T16:23:25+03:00

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На прямой линии на "Клопс.Ru", посвященной вспышке коронавируса, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, сколько в медучреждениях региона имеется аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- У нас имеется 190 аппаратов ИВЛ, - сказал Александр Кравченко. - Плюс есть резерв, а также есть наркозно-дыхательные аппараты, которые можно использовать в функции аппаратов ИВЛ. То есть у нас более, чем достаточно. Мы никогда не подходили к тому уровню, чтобы их не хватало.

ИСТОЧНИК KP.RU