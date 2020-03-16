Стрелявший из ружья в человека калининградец задержан на ферме

16 Март 2020 2020-03-16T16:55:08+03:00

После покушения на убийство своего недруга мужчина скрывался в Озерском районе

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На животноводческой ферме в Озерском районе задержан житель Калининграда, который 22 февраля этого года пытался расправиться со своим знакомым, дважды выстрелив в него из охотничьего ружья. Причиной стали неприязненные взаимоотношения.

Потерпевший получил ранение мягких тканей шеи, к счастью, оказавшееся не опасным для жизни. Стрелок скрылся с места преступления и все это время числился в розыске. Следственными органами регионального управления СКР в отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство».

- Местонахождение подозреваемого было установлено следователями СКР совместно с оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области в ходе грамотно спланированных следственных действий, - сообщили в региональном СУ СКР. - В настоящее время гражданин задержан, с ним выполняются следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут в отношении калининградца меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU