Стало известно, где разместят на этой неделе передвижные фоторадары в Калининградской области

16 Март 2020 2020-03-16T17:13:30+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Калининградской области на этой неделе.

С 17 по 23 марта передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. В пос.Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».

8. В пос.Переславское, автодорога «Романово-Калининград».

9. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU