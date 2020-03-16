Стало известно, где разместят на этой неделе передвижные фоторадары в Калининградской области
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Калининградской области на этой неделе.
С 17 по 23 марта передвижные фоторадары будут установлены:
1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
7. В пос.Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».
8. В пос.Переславское, автодорога «Романово-Калининград».
9. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».
10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».
В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU