В Советске пенсионер с провалами в памяти стал жертвой молодого мошенника

16 Март 2020 2020-03-16T17:25:49+03:00

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Молодой житель Советска оставил без денег 74-летнего пенсионера. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина снял с банковской карты пожилого жителя Советска 32 тыс рублей. Потерпевший не смог описать ни обстоятельств произошедшего, ни приметы злоумышленника, так как страдает провалами в памяти.

Сотрудники уголовного розыска установили место происшествия и опросили очевидцев, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в банке и смогли установить личность подозреваемого и задержать его.

«21-летний горожанин сознался в содеянном. Мужчина принял молодого человека за своего внука, чем злоумышленник решил тут же воспользоваться ситуацией. Он под надуманным предлогом отвёл старика к ближайшему банкомату и снял с карты деньги», - отметили в пресс-службе полиции.

Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU