Власти пообещали поддержать калининградский турбизнес, пострадавший из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T17:41:08+03:00

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Туроператоры, турагентства и отельеры сообщили об увеличивающихся отказах туристов от забронированных туров и гостиничных номеров в Калининградской области. Об этом шла речь на совещании вопросу сложившейся ситуации в туротрасли из-за коронавирусной инфекции, которое состоялось в понедельник, 16 марта в региональном правительстве.

Вице-премьер Илья Баринов отметил, что регион живет в режиме повышенной готовности, однако власти постараются поддержать турбизнес.

«Для этого нам нужно понимать объем необходимой финансовой помощи. Вам нужно предоставить информацию по финансам – сколько необходимо денег для сохранения ваших предприятий ноль в ноль. По возврату билетов для организованных тургрупп поможем, по гостиницам поможем, чтобы гостиницы не брали штрафы за отмену бронирования. Мы работаем в рамках положения о высокой готовности. Есть оперативный штаб и рабочие группы. В ближайшее время внедрим комплекс мер поддержки», - сказал он

Министр культуры и туризма Андрей Ермак отметил, что вопрос поддержки сейчас обсуждается на федеральном и региональном уровнях:

«Рассматривается ряд мер. Например, налоговые каникулы для представителей туротрасли – это касается и туроператоров, и отельеров. Это возможные компенсационные меры, связанные с отсрочкой выплат тела кредита для целого ряда организаций; рассматриваем грантовые программы на разработку новых продуктов, чтобы заинтересовать и стимулировать рынок после того, когда все мероприятия, связанные с коронавирусом, будут отменены и прекращены. Весь комплекс мер, который на сегодняшний день возможен, обсуждается», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU