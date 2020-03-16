Поездки калининградских детей по программе «Мы - россияне» перенесли на лето

16 Март 2020 2020-03-16T17:52:45+03:00

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Поездки калининградских школьников в рамках программы «Мы-россияне» перенесены на летний период. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.

Ранее на весенних каникулах планировалось провести четыре поездки для более 300 ребят, отметили в агентстве.

«В Москву с 24 по 28 марта и с 25 по 31 марта должны были отправиться две группы по 90 человек в каждой, с 25 по 30 марта ещё для одной группы (90 ребят) была запланирована поездка в Великий Новгород и Санкт-Петербург, а 45 детей в период с 27 марта по 2 апреля ждало посещение Великого Новгорода, Торжка, Твери и Москвы. Все эти поездки теперь перенесены на летний период. В них примут участие школьники из Гурьевска, Советска, Черняховска, Багратионовска, Светлого, Гвардейска, Немана, Гусева, а также учащиеся образовательных учреждений №№47,48,56,44,46,38,50, КМЛ, гимназии №32 Калининграда», - рассказали в агентстве по делам молодежи.

Также на осень перенесли патриотический проект «Поезд Памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU