2020-03-16T17:57:49+03:00
Общество

Министр: Говорить о глобальном коллапсе в туротрасли Калининграда не приходится. Ситуация решаема

Власти рассчитывают, что возобновление будет быстрым, так как люди долгое время проведя в изоляции, начнут искать возможности для путешествий
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ситуация на рынке туристических услуг непростая, но не безнадежная. Об этом шла речь на совещании по вопросу сложившейся ситуации в отрасли из-за коронавирусной инфекции, которое прошло в понедельник, 16 марта.

«Думаем, что в течение месяца никаких глобальных закрытий на местном туристическом рынке не произойдет, а через месяц-полтора начнут действовать меры поддержки, которые позволят снизить те риски, которые сейчас существую, – сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на встрече с турбизнесом. – Рассчитываем, что такая ситуация не будет длиться слишком продолжительное время. Возобновление будет быстрым, так как люди долгое время проведя в изоляции, начнут искать возможности для путешествий, что благоприятно скажется на туротрасли. Паники пока нет, есть рабочие моменты, которые можно решить. Есть понимание, как нужно действовать».

Что касается внутреннего туризма, то, по словам министра, никаких ограничений для передвижений внутри страны нет. Однако спад спроса на внутренние туры также отмечается, потому что люди обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Есть отказы от бронирований, но в перспективе ситуация может положительно сказаться на внутреннем туризме через пару-тройку месяцев. Люди будут искать возможность для путешествий. Российские направления станут одним из приоритетных вариантов, и это может позитивно отразиться на рынке внутреннего туризма. Это пока общий прогноз. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Говорить о глобальном коллапсе не приходится. Ситуация решаема», – подчеркнул Андрей Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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