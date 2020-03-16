Сломавший ногу на лестнице супермаркета калининградец потребовал 300 тыс рублей

16 Март 2020 2020-03-16T18:07:17+03:00

Падение произошло, в том числе из-за того, что на ступенях не было облицовочной плитки

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В сентябре прошлого года житель Калининграда отправился за покупками в один из городских супермаркетов. Однако, шопинг закончился для мужчины неудачно - спускаясь по лестнице, он подвернул ногу, упал и сломал стопу.

Пострадавший отмел, что падение произошло, в том числе из-за того, что на ступенях не было облицовочной плитки. При этом, в супермаркете отказались компенсировать ему причиненный вред, так что мужчина подал в суд на торговую точку и оценил свои страдания в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Судебное заседание по этому делу назначено на 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU