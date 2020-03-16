2020-03-16T18:16:36+03:00
Общество

В Пионерском работника автосервиса осудили за хищение денег клиентов

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Виктор Сергеев
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Светлогорский городской суд признал работника автосервиса в Пионерском виновным в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Весной 2017 году мужчина получил от одного из клиентов 10 тысяч рублей на покупку запчастей, однако потратил их по своему усмотрению. Спустя год он обманул другого клиента по старой схеме на 9 тысяч рублей.

На суде автомеханик заявил, что сам стал жертвой мошенничества. Якобы, он отдал деньги приятелю, который должен был купить запчасти в Литве, однако не сделал этого.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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