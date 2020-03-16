2020-03-16T18:39:35+03:00
Общество

Начался ремонт двух пассажирских платформ на Советском направлении

К апрелю работы завершат
Александр КАТЕРУША
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На Калининградской железной дороге начали ремонт пассажирских платформ на остановочных пунктах Баевка-1 и Баевка-2 Советского направления. Как сообщает пресс-служба КЖД, работы завершат до конца марта. В планах асфальтовое покрытие заменить плиткой с тактильными включениями. Также будет обновлен пандус.

«На время работ посадка и высадка пассажиров в пригородные поезда производится из головных вагонов», - говорится в сообщении.

В КЖД отметили, что в этом году запланировано провести работы на 9 платформах Советского, Зеленоградского, Черняховского, Мамоновского направлений. В частности, замена покрытия будет проведена на остановочных пунктах и станциях как Малиновка, Сосновка, Дивное, Сосновый бор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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