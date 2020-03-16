2020-03-16T19:03:04+03:00
Дом. Семья

На Куршской косе посчитали диких зверей

Больше всего косуль, белок и пятнистых оленей
Ольга Гончарова
Поделиться:
..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Изменить размер текста:

В конце февраля на территории национального парка "Куршская коса" посчитали диких животных. Как сообщили в пресс-службе парка, больше всего в заповедных местах косуль.

- Выведена наиболее вероятная численность диких обитателей: лось – 15 особей, косуля – 79, кабан – 24, пятнистый олень – 62, лиса – 47, заяц-русак – 24, - сказала пресс-секретарь парка Ольга Большакова. - Также у нас живут примерно 40 бобров, 6 выдр, 30 куниц, 70 белок, 10 енотовидных собак, 5 горностаев, 5 норок, 10 барсуков, 5 хорьков и 6 ондатр.

Кстати, по словам научного сотрудника Кирилла Иванюкова, преобладание на косе хвойных пород деревьев, территорий, покрытых дюнными песками и лишенных растительности, практически полное отсутствие сельского хозяйства делают кормовую базу диких животных достаточно скудной:

- Поэтому специалистами национального парка ведется регулярная подкормка обитателей полуострова. Например, для лосей, оленей и косуль строятся кормовые навесы и заготавливаются веники из лиственных пород деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скончался оператор "Клопс.Ru" Виктор Буздин
«Янтарь холл» отменил все концерты до 30 апреля из-за коронавируса
Из Зеленоградского кедрового питомника в регионы России отправят 550 тысяч саженцев
Поляки не пускают на родину литовцев, застрявших в Германии из-за коронавируса
Вечер Михаила Жванецкого в Светлогорске отменили по состоянию здоровья артиста
В Полесском районе задержали мужчин, которые сливали бензин из машин
Участок дороги под Зеленоградском закроют до конца августа
В регионе в этом году свыше 100 беременных женщин получат путевки в оздоровительный центр
Калининградская лучница выиграла золото и бронзу этапа Кубка Азии
На Куршской косе посчитали диких зверей
Крупнейшие учения НАТО у границ Калининграда сорваны из-за коронавируса
Начался ремонт двух пассажирских платформ на Советском направлении
В Пионерском работника автосервиса осудили за хищение денег клиентов
Сломавший ногу на лестнице супермаркета калининградец потребовал 300 тыс рублей
Министр: Говорить о глобальном коллапсе в туротрасли Калининграда не приходится. Ситуация решаема
Поездки калининградских детей по программе «Мы - россияне» перенесли на лето
Власти пообещали поддержать калининградский турбизнес, пострадавший из-за коронавируса
В Советске пенсионер с провалами в памяти стал жертвой молодого мошенника
Стало известно, где разместят на этой неделе передвижные фоторадары в Калининградской области
Стрелявший из ружья в человека калининградец задержан на ферме
Вспышка коронавируса: сколько в Калининграде аппаратов искусственной вентиляции легких?