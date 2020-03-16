На Куршской косе посчитали диких зверей

16 Март 2020 2020-03-16T19:03:04+03:00

Больше всего косуль, белок и пятнистых оленей

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В конце февраля на территории национального парка "Куршская коса" посчитали диких животных. Как сообщили в пресс-службе парка, больше всего в заповедных местах косуль.

- Выведена наиболее вероятная численность диких обитателей: лось – 15 особей, косуля – 79, кабан – 24, пятнистый олень – 62, лиса – 47, заяц-русак – 24, - сказала пресс-секретарь парка Ольга Большакова. - Также у нас живут примерно 40 бобров, 6 выдр, 30 куниц, 70 белок, 10 енотовидных собак, 5 горностаев, 5 норок, 10 барсуков, 5 хорьков и 6 ондатр.

Кстати, по словам научного сотрудника Кирилла Иванюкова, преобладание на косе хвойных пород деревьев, территорий, покрытых дюнными песками и лишенных растительности, практически полное отсутствие сельского хозяйства делают кормовую базу диких животных достаточно скудной:

- Поэтому специалистами национального парка ведется регулярная подкормка обитателей полуострова. Например, для лосей, оленей и косуль строятся кормовые навесы и заготавливаются веники из лиственных пород деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU