Калининградская лучница выиграла золото и бронзу этапа Кубка Азии
Таиланд принял международные соревнования по стрельбе из блочного и классического лука, собрав 84 спортсмена из 12 стран.
Интересно, что Европу на турнире представляли лишь сборные России и Финляндии. В составе нашей команды отличилась Наталья Авдеева из Калининграда.
Как сообщает министерство спорта региона, спортсменка стала третьей в личном зачете и победила в турнире смешанных пар. Причем в парном турнире калининградка вместе с Антоном Булаевым из Челябинской области оказалась точнее дуэтов из Таиланда и Вьетнама.
Неплохо, учитывая, что соревнования проходили в условиях высокой влажности и температуры воздуха + 38 градусов.
Теперь калининградка готовится к весеннему чемпионату России, который запланирован через месяц в Алуште.
ИСТОЧНИК KP.RU