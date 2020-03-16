2020-03-16T19:05:16+03:00
Спорт

Калининградская лучница выиграла золото и бронзу этапа Кубка Азии

Соревнования прошли в Таиланде
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Таиланд принял международные соревнования по стрельбе из блочного и классического лука, собрав 84 спортсмена из 12 стран.

Интересно, что Европу на турнире представляли лишь сборные России и Финляндии. В составе нашей команды отличилась Наталья Авдеева из Калининграда.

Как сообщает министерство спорта региона, спортсменка стала третьей в личном зачете и победила в турнире смешанных пар. Причем в парном турнире калининградка вместе с Антоном Булаевым из Челябинской области оказалась точнее дуэтов из Таиланда и Вьетнама.

Неплохо, учитывая, что соревнования проходили в условиях высокой влажности и температуры воздуха + 38 градусов.

Теперь калининградка готовится к весеннему чемпионату России, который запланирован через месяц в Алуште.

ИСТОЧНИК KP.RU

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