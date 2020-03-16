2020-03-16T19:06:40+03:00
Общество

В регионе в этом году свыше 100 беременных женщин получат путевки в оздоровительный центр

В областном бюджете на оздоровление будущих мам предусмотрено 2,1 миллиона рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году в Калининградской области 116 беременных женщин получат бесплатные путевки в социально-оздоровительный центр «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Сегодня в центр уже заехали десять будущих мам. В «Мечте» они будут набираться сил, ходить на занятия к психологу и на специальную гимнастику, дышать свежим морским воздухом. Путевки на оздоровление предоставляются на 12 дней. Следующий заезд намечен на 30 марта.

В министерстве отметили, что за путевками беременным необходимо обратиться в Центр соцподдержки населения по месту жительства. Чтобы женщине поехать на оздоровление на момент подачи заявления о предоставлении льготного отдыха срок беременности должен быть не менее семи недель.

Как сообщили в министерстве социальной политики, в областном бюджете на оздоровление будущих мам предусмотрено 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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