В регионе в этом году свыше 100 беременных женщин получат путевки в оздоровительный центр

16 Март 2020 2020-03-16T19:06:40+03:00

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В этом году в Калининградской области 116 беременных женщин получат бесплатные путевки в социально-оздоровительный центр «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Сегодня в центр уже заехали десять будущих мам. В «Мечте» они будут набираться сил, ходить на занятия к психологу и на специальную гимнастику, дышать свежим морским воздухом. Путевки на оздоровление предоставляются на 12 дней. Следующий заезд намечен на 30 марта.

В министерстве отметили, что за путевками беременным необходимо обратиться в Центр соцподдержки населения по месту жительства. Чтобы женщине поехать на оздоровление на момент подачи заявления о предоставлении льготного отдыха срок беременности должен быть не менее семи недель.

Как сообщили в министерстве социальной политики, в областном бюджете на оздоровление будущих мам предусмотрено 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU