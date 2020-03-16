Участок дороги под Зеленоградском закроют до конца августа

16 Март 2020 2020-03-16T19:13:09+03:00

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В Зеленоградском районе на пять месяцев закрываться участок автодороги Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Полное закрытие движения транспорта вводится с 26 марта по 31 августа на участке от км 3,9 по км 5,67. Это связано с обеспечением безопасности для проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU