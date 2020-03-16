В Полесском районе задержали мужчин, которые сливали бензин из машин
В Полесском районе задержали злоумышленников, которые сливали бензин из машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратились четверо пострадавших, которые сообщили о краже бензина из принадлежащих им автомобилей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих жителей одного из посёлков в возрасте 21 и 18 лет. Как выяснилось, часть горючего подозреваемые сливали для дальнейшей продажи, а часть для личных нужд, чтобы заправлять свой автомобиль.
«Злоумышленники сливали топливо не только с припаркованных машин, также они проникали в чужие гаражи, откуда, в том числе, похищали канистры с бензином», - отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас устанавливается сумма материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU