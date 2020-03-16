В Полесском районе задержали мужчин, которые сливали бензин из машин

16 Март 2020 2020-03-16T19:17:14+03:00

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В Полесском районе задержали злоумышленников, которые сливали бензин из машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились четверо пострадавших, которые сообщили о краже бензина из принадлежащих им автомобилей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих жителей одного из посёлков в возрасте 21 и 18 лет. Как выяснилось, часть горючего подозреваемые сливали для дальнейшей продажи, а часть для личных нужд, чтобы заправлять свой автомобиль.

«Злоумышленники сливали топливо не только с припаркованных машин, также они проникали в чужие гаражи, откуда, в том числе, похищали канистры с бензином», - отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас устанавливается сумма материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU