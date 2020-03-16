Вечер Михаила Жванецкого в Светлогорске отменили по состоянию здоровья артиста

16 Март 2020 2020-03-16T19:46:33+03:00

Выступление сатирика должно было пройти в «Янтарь холле»

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Руководство «Янтарь холла» сообщило об отмене творческого вечера Михаила Жванецкого, запланированного на 10 мая. Информация появилась в группе концертной площадки в «ВКонтакте».

«Концерта не будет по состоянию здоровья артиста», - сказали организаторы и приложили официальное заявление от организатора.

Все билеты можно сдать в местах приобретения.

Напомним, в прошлом году Михаил Жванецкий перенес концерт в Светлогорске из-за перелома руки.

ИСТОЧНИК KP.RU