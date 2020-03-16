Вечер Михаила Жванецкого в Светлогорске отменили по состоянию здоровья артиста
Выступление сатирика должно было пройти в «Янтарь холле»
Организаторы прислали такое письмо.Фото: vk.com
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Руководство «Янтарь холла» сообщило об отмене творческого вечера Михаила Жванецкого, запланированного на 10 мая. Информация появилась в группе концертной площадки в «ВКонтакте».
«Концерта не будет по состоянию здоровья артиста», - сказали организаторы и приложили официальное заявление от организатора.
Все билеты можно сдать в местах приобретения.
Напомним, в прошлом году Михаил Жванецкий перенес концерт в Светлогорске из-за перелома руки.
ИСТОЧНИК KP.RU