2020-03-16T19:46:33+03:00
Звезды

Вечер Михаила Жванецкого в Светлогорске отменили по состоянию здоровья артиста

Выступление сатирика должно было пройти в «Янтарь холле»
Александр КАТЕРУША
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Организаторы прислали такое письмо.Организаторы прислали такое письмо.Фото: vk.com
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Руководство «Янтарь холла» сообщило об отмене творческого вечера Михаила Жванецкого, запланированного на 10 мая. Информация появилась в группе концертной площадки в «ВКонтакте».

«Концерта не будет по состоянию здоровья артиста», - сказали организаторы и приложили официальное заявление от организатора.

Все билеты можно сдать в местах приобретения.

Напомним, в прошлом году Михаил Жванецкий перенес концерт в Светлогорске из-за перелома руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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