Поляки не пускают на родину литовцев, застрявших в Германии из-за коронавируса
Внушительная группа граждан Литвы на личных автомобилях, возвращающихся на родину, застряла на польско-немецкой границе.
Как пишет издание Delfi, десятки литовцев в воскресенье были остановлены, поскольку Польша ввела запрет на пересечение своей границы из-за пандемии коронавируса. После нескольких часов ожидания группа литовцев перекрыла дорогу, на несколько часов заблокировав движение.
Данные о количестве литовцев разнятся. По информации министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, на границе может находиться около 400 авто с литовскими номерами.
Как сообщается, в настоящее время МИД Литвы ведет переговоры с Польшей о возможности для литовцев вернуться домой по гуманитарному коридору, однако решение пока не принято.
Ранее министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак посоветовал калининградцам, застрявшим на территории Евросоюза, возвращаться на родину через Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU