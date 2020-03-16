2020-03-16T19:27:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Поляки не пускают на родину литовцев, застрявших в Германии из-за коронавируса

На польско-немецкой границе могут находиться около 400 автомобилей с литовскими номерами
Кирилл Алексеев
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..Фото: Delfi.lt
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Внушительная группа граждан Литвы на личных автомобилях, возвращающихся на родину, застряла на польско-немецкой границе.

Как пишет издание Delfi, десятки литовцев в воскресенье были остановлены, поскольку Польша ввела запрет на пересечение своей границы из-за пандемии коронавируса. После нескольких часов ожидания группа литовцев перекрыла дорогу, на несколько часов заблокировав движение.

Данные о количестве литовцев разнятся. По информации министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, на границе может находиться около 400 авто с литовскими номерами.

Как сообщается, в настоящее время МИД Литвы ведет переговоры с Польшей о возможности для литовцев вернуться домой по гуманитарному коридору, однако решение пока не принято.

Ранее министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак посоветовал калининградцам, застрявшим на территории Евросоюза, возвращаться на родину через Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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