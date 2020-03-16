Из Зеленоградского кедрового питомника в регионы России отправят 550 тысяч саженцев
В Зеленоградском кедровом питомнике (его организовал житель Сахалина Иван Санжаров) выросло такое количество деревьев, что в регионы России в этом году планируют отправить 550 тысяч саженцев. Об этом сообщает местная администрация.
Весной в 35 регионов поедут 40 тысяч саженцев кедра и 5,5 тысяч других деревьев (лиственница, дуб, каштан). Осенью отправят 500 тысяч саженцев кедра», - говорится в сообщении.
Интересно, что в 2021 году планируется отправка во все регионы Российской Федерации 2,5 - 3 млн саженцев кедра.
Последняя отправка саженцев весной намечена на 29 апреля.
По состоянию на 16 марта в Зеленоградском кедровом питомнике высажено 863 244 проросших орехов сибирского кедра. Из них уже взошло больше 360 тысяч кедров. Еще есть место для высадки 60 тысяч орехов кедра.
ИСТОЧНИК KP.RU