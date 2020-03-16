2020-03-16T19:40:09+03:00
Звезды

«Янтарь холл» отменил все концерты до 30 апреля из-за коронавируса

Новые даты обещают анонсировать в ближайшее время
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Светлогорский «Янтарь холл» объявил о переносе всех мероприятий, запланированных к проведению до 30 апреля. Об этом сообщается в официальной группе театра эстрады в «ВКонтакте».

«Согласно постановлению Правительства Калининградской области от 16.03.2020 г. № 134, все мероприятия численностью более 300 человек, запланированные к проведению до 30 апреля, переносятся» - говорится в сообщении.

Так, не состоится концерт Юры Шатунова, «Машины Времени», «Эпидемии». Перенесен также творческий вечер с Леонидом Парфеновым, «Дискотека СССР» и многие другие мероприятия.

Новые даты мероприятий обещают объявить чуть позже. Деньги за билеты можно вернуть, впрочем, все приобретенные билеты будут действительны и на новые даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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