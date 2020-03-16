2020-03-16T20:31:50+03:00
Общество

Скончался оператор "Клопс.Ru" Виктор Буздин

Последние два года он боролся с тяжелой болезнью
Сергей Богров
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Виктор Буздин.Виктор Буздин.Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 15 марта, на 38-м году жизни скончался оператор "Клопс" Виктор Буздин.

- Он работал на нашем портале без малого шесть лет, - рассказывает редактор издания Анастасия Кондратьева. - Вместе мы сделали десятки репортажей, проектов и сюжетов. Витя - наш надежный товарищ, на которого можно было всегда положиться. В дождь и ветер, в выходной и праздник он взваливал на плечо камеру, брал штатив, и мы выезжали делать для вас новости.

Последние два с лишним года Виктор боролся с тяжелой болезнью. Он не собирался сдаваться. Ради семьи Витя много работал, своими руками строил домик на побережье: все Буздины очень любят море.

У Виктора Буздина остались жена и сын-первоклассник.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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