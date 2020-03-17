На ул. Шевченко в Калининграде водитель «Субару» сбил пешехода на «зебре»

17 Март 2020 2020-03-17T10:39:40+03:00

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В понедельник днем в центре Калининграда под колеса автомобиля попала пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Шевченко в 1:15. Водитель «Субару» ехавший в сторону Ленинского проспекта совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU