На ул. Шевченко в Калининграде водитель «Субару» сбил пешехода на «зебре»
В результате наезда пешеход получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник днем в центре Калининграда под колеса автомобиля попала пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Шевченко в 1:15. Водитель «Субару» ехавший в сторону Ленинского проспекта совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате дорожного происшествия пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU