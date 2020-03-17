В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю школьницу
Девушка ушла из дома 13 марта и до сих пор не вернулась
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Центральному району Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Бушуеву. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 13 марта девушка ушла в гости к подруге и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые карэ.
Была одета: куртка черная, кроссовки красно-синего цвета, черно-белая сумка.
Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU