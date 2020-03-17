2020-03-17T10:48:36+03:00
Происшествия

В Калининграде сгорело четыре автомобиля, в Васильково – еще три

Причины пожаров предстоит выяснить
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде за ночь с понедельника 16 марта на вторник 17 марта сгорело четыре автомобиля. В 02:14 на улице Новгородской выгорел легковой автомобиль «Тойота Превиа», в автомобиле «Тойота Королла» выгорел моторный отсек и частично салон.

На улице Печатной сгорел легковой автомобиль «Тойота Камри», у рядом припаркованного «Пежо 307» оплавился бампер.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, автомобильные пожары случились и накануне вечером на улице Шатурской в поселке Васильково. На стоянке там сгорели два грузовых автомобиля «МАН» и один грузовой «Рено».

Причины пожаров предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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