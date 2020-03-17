В Калининграде сгорело четыре автомобиля, в Васильково – еще три

17 Март 2020 2020-03-17T10:48:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде за ночь с понедельника 16 марта на вторник 17 марта сгорело четыре автомобиля. В 02:14 на улице Новгородской выгорел легковой автомобиль «Тойота Превиа», в автомобиле «Тойота Королла» выгорел моторный отсек и частично салон.

На улице Печатной сгорел легковой автомобиль «Тойота Камри», у рядом припаркованного «Пежо 307» оплавился бампер.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, автомобильные пожары случились и накануне вечером на улице Шатурской в поселке Васильково. На стоянке там сгорели два грузовых автомобиля «МАН» и один грузовой «Рено».

Причины пожаров предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU