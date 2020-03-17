В Калининграде из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия

17 Март 2020 2020-03-17T10:55:38+03:00

Если количество участников в них превышает 300 человек

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Мэрия Калининграда отменяет все массовые мероприятия, заявки на которые были поданы нам на март-апрель. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

По данным городских властей, всего было подано 15 подобных заявок.

«Некоторые из запланированных мероприятий, если позволит эпидемиологическая обстановка, планируется провести в мае, некоторые организаторы переносят на более поздние сроки. Тут, как говорится, мойте руки и следите за анонсами», - сообщили в горадминистрации.

Напомним, согласно постановлению регионального правительства, с 17 марта в области отменяются все массовые мероприятия с числом участников более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU