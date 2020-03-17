2020-03-17T11:00:18+03:00
Общество

Калининградец под предлогом уборки обокрал свою 85-летнюю бабушку

Добычей уголовника стали 25 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Немане полицейские задержали местного жителя, обокравшего свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

85-летнюю пенсионерку очень удивило, что ее 37-летний внук вдруг решил помочь ей по хозяйству. И действительно, мужчина взял тряпку и принялся вытирать пыль, однако целью ранее судимого горожанина была вовсе не уборка, а бабушкины сбережения в размере 25 тысяч рублей, которые она хранила в шкатулке.

«Злоумышленник незаметно похитил деньги, после чего попрощался и ушел. Кража была обнаружена лишь через несколько дней, когда она собралась в магазин», - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские попросили пенсионерку и выяснили, что кроме внука к ней в гости никто не заходил. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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