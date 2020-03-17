2020-03-17T11:01:53+03:00
Общество

На границе в Мамоново задержали антикварные монеты и наградные кресты

Раритеты везли в Калининград из Польши
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Таможня Калининградской области
Изменить размер текста:

Инцидент случился еще на прошлой неделе – на границе в Мамоново задержали легковой автомобиль «Ауди», за рулем находился гражданин России, пассажир – гражданка Германии.

В ходе таможенного контроля выяснилось, что пара везет незадекларированный товар.

«В картонной коробке с памперсами и пеленками, а также в рюкзаке, принадлежащим пассажирке, таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества: Tramadol, Duloxalta, Lixiana, Venlafxin Heumann – всего 598 таблеток», - говорится в сообщении пресс-службы Калининградской областной таможни.

Кроме того под рулевой колонкой обнаружили сверток с монетами 1930-х годов и наградными крестами начала ХХ века, которые также не были задекларированы.

Товары изъяты и направлены на экспертизу. Нарушители заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 80% калининградской молодежи систематически занимаются спортом
В Гдыне в ресторанах и кафе решили кормить врачей бесплатно
С начала года 83 многодетные семьи в регионе получили выплаты вместо участков
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света
Жительницу Черняховска уличили в использовании материнского капитала не по назначению
На границе в Мамоново задержали антикварные монеты и наградные кресты
Калининградец под предлогом уборки обокрал свою 85-летнюю бабушку
В Калининграде из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия
В Калининграде сгорело четыре автомобиля, в Васильково – еще три
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю школьницу
На ул. Шевченко в Калининграде водитель «Субару» сбил пешехода на «зебре»
Скончался оператор "Клопс.Ru" Виктор Буздин