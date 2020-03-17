На границе в Мамоново задержали антикварные монеты и наградные кресты

17 Март 2020 2020-03-17T11:01:53+03:00

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Инцидент случился еще на прошлой неделе – на границе в Мамоново задержали легковой автомобиль «Ауди», за рулем находился гражданин России, пассажир – гражданка Германии.

В ходе таможенного контроля выяснилось, что пара везет незадекларированный товар.

«В картонной коробке с памперсами и пеленками, а также в рюкзаке, принадлежащим пассажирке, таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества: Tramadol, Duloxalta, Lixiana, Venlafxin Heumann – всего 598 таблеток», - говорится в сообщении пресс-службы Калининградской областной таможни.

Кроме того под рулевой колонкой обнаружили сверток с монетами 1930-х годов и наградными крестами начала ХХ века, которые также не были задекларированы.

Товары изъяты и направлены на экспертизу. Нарушители заплатят штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU