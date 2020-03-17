На границе в Мамоново задержали антикварные монеты и наградные кресты
Инцидент случился еще на прошлой неделе – на границе в Мамоново задержали легковой автомобиль «Ауди», за рулем находился гражданин России, пассажир – гражданка Германии.
В ходе таможенного контроля выяснилось, что пара везет незадекларированный товар.
«В картонной коробке с памперсами и пеленками, а также в рюкзаке, принадлежащим пассажирке, таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества: Tramadol, Duloxalta, Lixiana, Venlafxin Heumann – всего 598 таблеток», - говорится в сообщении пресс-службы Калининградской областной таможни.
Кроме того под рулевой колонкой обнаружили сверток с монетами 1930-х годов и наградными крестами начала ХХ века, которые также не были задекларированы.
Товары изъяты и направлены на экспертизу. Нарушители заплатят штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU