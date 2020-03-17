2020-03-17T11:38:04+03:00
Общество

Жительницу Черняховска уличили в использовании материнского капитала не по назначению

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Черняховска потребовала от местной жительницы вернуть средства материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В апреле 2018 года женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. В частности, горожанка планировала использовать материнский капитал на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья.

В мае 2018 года деньги были выделены, однако в январе 2020 года стало известно, что строительство дома на участке ответчика не ведется.

В результате прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с нее сумму неосновательного обогащения в размере 453 026 рублей. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 80% калининградской молодежи систематически занимаются спортом
В Гдыне в ресторанах и кафе решили кормить врачей бесплатно
С начала года 83 многодетные семьи в регионе получили выплаты вместо участков
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света
Жительницу Черняховска уличили в использовании материнского капитала не по назначению
На границе в Мамоново задержали антикварные монеты и наградные кресты
Калининградец под предлогом уборки обокрал свою 85-летнюю бабушку
В Калининграде из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия
В Калининграде сгорело четыре автомобиля, в Васильково – еще три
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю школьницу
На ул. Шевченко в Калининграде водитель «Субару» сбил пешехода на «зебре»
Скончался оператор "Клопс.Ru" Виктор Буздин