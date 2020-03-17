Жительницу Черняховска уличили в использовании материнского капитала не по назначению

17 Март 2020 2020-03-17T11:38:04+03:00

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Прокуратура Черняховска потребовала от местной жительницы вернуть средства материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В апреле 2018 года женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. В частности, горожанка планировала использовать материнский капитал на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья.

В мае 2018 года деньги были выделены, однако в январе 2020 года стало известно, что строительство дома на участке ответчика не ведется.

В результате прокурор подал в суд иск с требованием взыскать с нее сумму неосновательного обогащения в размере 453 026 рублей. Судебное заседание по делу назначено на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU