2020-03-17T11:43:11+03:00
Общество

В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник, 17 марта, в Калининграде в течение дня не будет света вдомах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 11:00 электричество на ул. Ст. лейт. Сибирякова 14-24.

До 12:00 света не будет на ул. Дзержинского 1; ул. Октябрьской 71-73 (МУЗ «Центральная городская больница); ул. Красноармейской 13-29; ул. Б. Хмельницкого 71-77, 81-87.

До 13:00 энергоснабжение приостановлено на Советском пр-те 3; до 17:00 – на ул. Лукашева12,24,26,7 (поликлиника, городская больница №3), 9-15; до 18:00 еще на 7 улицах по адресам: ул. Кирова 30-40,73-83, ул. Алябьева 14-22,1-7, ул. К.Маркса1,8, ул. Димитрова 36-42,49, ул. Репина 60,37, ул. Зоологическая 50, ул. Кирова 30-40а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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