С начала года 83 многодетные семьи в регионе получили выплаты вместо участков

17 Март 2020 2020-03-17T11:54:38+03:00

Многодетным семьям на эти цели выплачивается до 300 тысяч рублей

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С начала 2020 года в Калининградской области 83 многодетные семьи получили единовременную выплату вместо предоставления земельных участков. Об этом сообщила министр по социальной политике Анжелика Майстер.

Напомним, возможность получить деньги вместо участков многодетные семьи в области получили в прошлом году.

«Единовременная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, на погашение основной суммы долга по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи с рассрочкой платежа», - отметила глава министерства.

Многодетным семьям на эти цели выплачивается до 300 тысяч рублей вместо предоставления земельных участков в собственность. 52 многодетные семьи решили направить эти деньги на прямую покупку, 30 – на погашение кредита, а еще одна семья направила средства на первоначальный взнос за жилое помещение. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 824 семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU