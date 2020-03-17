В Гдыне в ресторанах и кафе решили кормить врачей бесплатно

17 Март 2020 2020-03-17T12:20:01+03:00

Эта мера должна поддержать медиков, у которых нет времени для приготовления горячей пищи

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Сеть ресторанов Muszla в польском городе Гдыня решила передавать врачам из местной больницы готовые бесплатные блюда. Об этом пишет «Польский культурный центр в Калининграде».

Заведения Chochla предлагают другую помощь: «подвешенный суп». Так, заказать суп через интернет или лично в помещении при получении заказа по телефону. Однако это блюдо достанется не им, а персоналу больницы.

Аналогичное решение приняла сеть Viva la Pizza.Там каждый день будут передавать пиццу медицинским работникам.

«Врачи, медсестры, другие сотрудники больницы переживают трудное время, которого им не хватает для приготовления горячей пищи. В это трудное время давайте подумаем о других. Берегите себя и своих близких, - говорится в сообщении сети.

ИСТОЧНИК KP.RU