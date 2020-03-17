2020-03-17T12:40:28+03:00
Спорт

Почти 80% калининградской молодежи систематически занимаются спортом

Среди жителей региона среднего возраста этот показатель составляет 24,2 процента
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Почти восемьдесят процентов молодежи в Калининградской области систематически занимаются спортом. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 17 марта, сообщил заместитель министра спорта Евгений Скачков.

«Доля детей и молодёжи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 209 году составила 78,6 процента. В этом году мы планируем достичь показателя в 80 процентов», – сказал Скачков.

По его словам, среди жителей региона среднего возраста этот показатель составляет 24,2 процента, а у граждан старшего возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) доля систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 10,9 процента.

Он добавил, что в 2020 году на региональный проект «Спорт – норма жизни» выделяется 514,2 млн рублей, в том числе 231,2 млн рублей – средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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