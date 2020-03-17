Мэрия: Почти 30% школьников в Калининграде перешли на дистанционное обучение
Полностью на дистанционку ушли школы №№ 18, 19, 32, 36, 43, 44 и 56
.Фото: мэрия Калининграда
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По состоянию на вторник, 17 марта, в Калининграде 17 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение. Такие данные были озвучены сегодня в ходе оперативного совещания в городской администрации.
По данным городских властей, сейчас на дистанционном обучении находятся почти 30 процентов всех учащихся в Калининграде.
Полностью на дистанционку ушли школы №№ 18, 19, 32, 36, 43, 44 и 56.
Родители 1066 воспитанников детских садов также написали «заявления на отпуск», чтобы не взималась плата за посещение дошкольного учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU