Область выделяет Правдинску 278 млн рублей на строительство спорткомплекса с бассейном
Спортивный объект будет построен на улице Комсомольская, 34
.Фото: Архив "КП"
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Региональные власти выделяют Правдинску субсидию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Калининградской области.
Всего муниципалитету планируется выделить 278,8 млн рублей. В новом комплексе предусмотрен игровой зал и плавательный бассейн.
Спортивный объект будет построен на улице Комсомольская, 34.
ИСТОЧНИК KP.RU