Калининград вошел в топ-5 самых заботливых городов России

17 Март 2020 2020-03-17T13:36:38+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг городов России с самыми заботливыми жителями. Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса боле 5 тысяч посетителей портала на тему, в каком городе лучше всего проводится социальная работа и лучшие социальные услуги.

В первую десятку самых заботливых городов России вошли Москва, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Новосибирск, Уфа и Красноярск.

По результатам опроса, за Москву как самый заботливый город России отдали 20% голосов, за Екатеринбург - 14%, за Казань и Нижний Новгород - по 12%, за Санкт-Петербург и Калининград - по 8%, за Краснодар и Новосибирск - по 6%, за Уфу и Красноярск - по 4%.

Исследование было проведено ко Всемирному дню социальной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU