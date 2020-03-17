Калининградка три дня расплачивалась чужой картой в магазинах
Жительница Правдинского района стала фигурантом уголовного дела по мошенничеству с использованием электронных средств платежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В поселке Крылово 66-летний пенсионер попросил знакомую купить ему продукты и передал ей свою банковскую карту с пин-кодом. Однако женщина так и не вернулась из магазина и перестала выходить на связь.
Пенсионер поспешил в полицию, сотрудники уголовного розыска разыскали злоумышленницу и доставили ее в отдел. Как оказалось, 40-летняя женщина в течение трех суток расплачивалась картой в различных магазинах.
Стоимость нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается. Пластиковую карту полицейские обнаружили и изъяли, отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU