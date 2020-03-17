Калининградка три дня расплачивалась чужой картой в магазинах

17 Март 2020 2020-03-17T13:43:05+03:00

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Жительница Правдинского района стала фигурантом уголовного дела по мошенничеству с использованием электронных средств платежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В поселке Крылово 66-летний пенсионер попросил знакомую купить ему продукты и передал ей свою банковскую карту с пин-кодом. Однако женщина так и не вернулась из магазина и перестала выходить на связь.

Пенсионер поспешил в полицию, сотрудники уголовного розыска разыскали злоумышленницу и доставили ее в отдел. Как оказалось, 40-летняя женщина в течение трех суток расплачивалась картой в различных магазинах.

Стоимость нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается. Пластиковую карту полицейские обнаружили и изъяли, отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU