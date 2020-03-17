2020-03-17T13:48:42+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали серийного магазинного вора

Особенную любовь злоумышленник испытывал к плазменным телевизорам
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж из магазинов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во всех случаях 38-летний калининградец заходил в крупные торговые центры и выжидал момент, когда менеджеры отвлекались на других покупателей.

«Он брал с полки товар и выходил с ним из торгового зала, делая вид, что только что его приобрел. Особенную любовь похититель испытывал к плазменным телевизорам. Чем больше по размеру был объект хищения, тем легче злоумышленнику было его вынести. Никому из очевидцев даже в голову не могло прийти, что прилично одетый посетитель с большой коробкой в руках, на самом деле не покупатель», - отметили в пресс-службе полиции.

По версии полицейских, горожанин причастен к 10 эпизодам хищений имущества из магазинов в Калининграде.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские разыскивают имущество, которое успел сбыть задержанный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полиция эвакуировала со стихийного рынка микроавтобус, из которого вели незаконную торговлю
В Калининградской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Калининграде из-за коронавируса зарывается Музей Мирового океана
Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу временно разрешили пересекать пешеходам
На калининградца завели дело за сбыт сильнодействующих веществ
Власти призывают калининградцев оградить пожилых родственников от посещения общественных мест
После вмешательства прокуратуры калининградцам выплатили долги по зарплате в 36 млн рублей
В Калининградской области за сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом
Область выделила 108 млн рублей на строительство ФОКа в Калининграде
Калининградские хоккеисты выиграли бронзу всероссийского турнира
На приморском кольце около аэропорта столкнулось четыре автомобиля
В Калининграде в троллейбусе №7 отменили кондукторов
Власти Калининграда запретили проводить формовку и обрезку деревьев в городе
В школах Калининграда отменили все мероприятия с участием большого количества детей
В Польше госпитализировали двоих пассажиров автобуса Калининград — Варшава
Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии
Приостановлено первенство ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика»
В Калининград депортировали сибиряка, «отжавшего» квартиру у ветерана войны