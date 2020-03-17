В Калининграде полицейские задержали серийного магазинного вора

17 Март 2020 2020-03-17T13:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж из магазинов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во всех случаях 38-летний калининградец заходил в крупные торговые центры и выжидал момент, когда менеджеры отвлекались на других покупателей.

«Он брал с полки товар и выходил с ним из торгового зала, делая вид, что только что его приобрел. Особенную любовь похититель испытывал к плазменным телевизорам. Чем больше по размеру был объект хищения, тем легче злоумышленнику было его вынести. Никому из очевидцев даже в голову не могло прийти, что прилично одетый посетитель с большой коробкой в руках, на самом деле не покупатель», - отметили в пресс-службе полиции.

По версии полицейских, горожанин причастен к 10 эпизодам хищений имущества из магазинов в Калининграде.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские разыскивают имущество, которое успел сбыть задержанный.

ИСТОЧНИК KP.RU