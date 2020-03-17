2020-03-17T13:59:56+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали «пивного грабителя»

Мужчина дважды за день ограбил продуктовый магазин
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который дважды за день ограбил магазин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение от продавца продуктового магазина, который сообщил, что один из покупателей взял пиво из холодильника и выбежал, не расплатившись.

Прибывшие на место полицейские не смогли задержать злоумышленника. Спустя час он вновь зашел в магазин повторил свою преступную схему. Однако полицейские, успели задержать мужчину, когда тот уже находился на пороге своего подъезда. Выяснилось, что горожанин проживал в соседнем доме.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до четырех лет лишения свободы, отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде полиция эвакуировала со стихийного рынка микроавтобус, из которого вели незаконную торговлю
В Калининградской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
В Калининграде из-за коронавируса зарывается Музей Мирового океана
Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу временно разрешили пересекать пешеходам
На калининградца завели дело за сбыт сильнодействующих веществ
Власти призывают калининградцев оградить пожилых родственников от посещения общественных мест
После вмешательства прокуратуры калининградцам выплатили долги по зарплате в 36 млн рублей
В Калининградской области за сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом
Область выделила 108 млн рублей на строительство ФОКа в Калининграде
Калининградские хоккеисты выиграли бронзу всероссийского турнира
На приморском кольце около аэропорта столкнулось четыре автомобиля
В Калининграде в троллейбусе №7 отменили кондукторов
Власти Калининграда запретили проводить формовку и обрезку деревьев в городе
В школах Калининграда отменили все мероприятия с участием большого количества детей
В Польше госпитализировали двоих пассажиров автобуса Калининград — Варшава
Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии
Приостановлено первенство ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика»
В Калининград депортировали сибиряка, «отжавшего» квартиру у ветерана войны