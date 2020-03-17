В Калининграде полицейские задержали «пивного грабителя»

17 Март 2020 2020-03-17T13:59:56+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который дважды за день ограбил магазин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение от продавца продуктового магазина, который сообщил, что один из покупателей взял пиво из холодильника и выбежал, не расплатившись.

Прибывшие на место полицейские не смогли задержать злоумышленника. Спустя час он вновь зашел в магазин повторил свою преступную схему. Однако полицейские, успели задержать мужчину, когда тот уже находился на пороге своего подъезда. Выяснилось, что горожанин проживал в соседнем доме.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», а это до четырех лет лишения свободы, отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU