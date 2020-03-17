Драмтеатр изменяет порядок работы и усиливает меры безопасности
Малая сцена работает в обычном режиме. На основной сцене зал будет заполняться не более, чем на треть (260 зрителей).
Купленные билеты действительны. По желанию их можно сдать в месте приобретения – в кассе или онлайн. Стоимость билетов возвращается в полном объеме без штрафных санкций вплоть до дня показа спектакля.
В драмтеатре принимаются все необходимые санитарно-профилактические меры для защиты здоровья зрителей и сотрудников. «Мы делаем все возможное, чтобы сделать безопасным посещение театра, и надеемся, что полученные эмоции положительно повлияют на иммунитет наших зрителей» - говорит худрук театра Михаил Андреев.
Как известно, особый режим посещения культурных мероприятий введен в соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Калининградской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU