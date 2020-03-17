В Калининград не пустили более 200 тонн креветок из Эквадора
Партия поступила в регион из Эквадора
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининградской области Россельхознадзор приостановил выпуск крупной партии креветок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
204 тонн мороженной креветки поступили в порт Балтийска из Эквадора. В ходе проведения ветеринарного досмотра инспекторы Россельхознадзора установили несоответствие информации о весе товара, заявленной в ветеринарных сертификатах, фактическому весу.
Из-за нарушений требований ветеринарного законодательства, ввоз эквадорских креветок приостановлен, заявили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU