В Калининград депортировали сибиряка, «отжавшего» квартиру у ветерана войны

17 Март 2020 2020-03-17T15:04:27+03:00

Подозреваемый в мошенничестве с жилплощадью был задержан в Омске, но ожидать суда будет здесь

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Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, в далеком городе Омск задержан подозреваемый в мошенничестве с квартирой жителя Калининграда – 96-летнего участника Великой Отечественной войны. Известно, что знакомый ветерана под предлогом заключения договора пожизненного содержания обманом уговорил пожилого человека подписать договор купли-продажи на его квартиру по улице Чекистов. Впоследствии оформив недвижимость на свое имя.

В рамках следствия по уголовному делу о мошенничестве было установлено, что подозреваемым является 71-летний житель Омска. Сибиряка 16 марта задержали в его городе и доставили в российский эксклав на Балтике. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU