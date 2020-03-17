2020-03-17T15:13:20+03:00
Спорт

Приостановлено первенство ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика»

Сейчас «Балтика» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 43 очка.
Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Первенство ФНЛ приостановлено до 10 апреля. Решение об этом было принято во вторник, 17 марта на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил надежду, что принимаемые в настоящее время меры помогут в кратчайшие сроки справиться с угрозой,

«И мы скоро вернемся на стадионы и сможем доиграть сезон в комфортных и безопасных для всех условиях», - добавил Ефремов.

Сейчас калининградская «Балтика» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 43 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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