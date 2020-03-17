Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии

17 Март 2020 2020-03-17T15:38:08+03:00

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В Калининградском зоопарке временно закрыли все павильоны. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Закрыты теперь: Дом тропических птиц, террариум и аквариум, павильоны с жирафами, слоном, обезьянами, тапирами и т.д.

Кроме того, со вторника 17 марта не работает для посетителей конференц-зал и музей.

Ранее Калининградский зоопарк принял решение отменить все мартовские и апрельские мероприятия.

Отменены все праздники, занятия и тематические дни, а также экскурсии.

При этом сам зоопарк пока продолжает работу в обычном режиме с 9:00 до 19:00.

Напомним, согласно постановлению регионального правительства, с 17 марта в области отменяются все массовые мероприятия с числом участников более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU