Калининградский зоопарк закрыл все павильоны с животными и отменил экскурсии
В Калининградском зоопарке временно закрыли все павильоны. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Закрыты теперь: Дом тропических птиц, террариум и аквариум, павильоны с жирафами, слоном, обезьянами, тапирами и т.д.
Кроме того, со вторника 17 марта не работает для посетителей конференц-зал и музей.
Ранее Калининградский зоопарк принял решение отменить все мартовские и апрельские мероприятия.
Отменены все праздники, занятия и тематические дни, а также экскурсии.
При этом сам зоопарк пока продолжает работу в обычном режиме с 9:00 до 19:00.
Напомним, согласно постановлению регионального правительства, с 17 марта в области отменяются все массовые мероприятия с числом участников более 300 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU